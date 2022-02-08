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Уроки мужества проведут воины-афганцы в организациях образования Караганды

8 Февраля 2022 21:15
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Уроки мужества проведут воины-афганцы в организациях образования Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодёжный ресурсный центр города Караганды совместно с ветеранами Афганской войны проведёт уроки мужества для учащихся школ, средних и высших учебных заведений Караганды. Встреча будет посвящена 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Ежегодно 15 февраля отмечается не только как дата окончания Афганской войны, но и как день памяти о тех, кто не вернулся с неё. Из Карагандинской области было призвано более двух тысяч человек. Погибли 86 бойцов. Все они посмертно удостоены ордена Красной Звезды.

Уроки мужества – это одна из традиционных акций по патриотическому воспитанию. На протяжении нескольких лет члены общественного объединения «Союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Ардагер» считают важным рассказывать молодёжи о войне.

«Наше общественное объединение «Ардагер» было создано в декабре 2015 года. С тех пор мы проводим патриотические встречи с подрастающим поколением. Главная задача, чтобы наши потомки знали историю Афганской войны и помнили о тех, кто честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью ради мира на земле», – отметил его руководитель Талгат Хасенов.

Во время уроков участники военных действий делятся с юными карагандинцами воспоминаниями о службе в Афганистане, сражениях и воинской дружбе, потере друзей. Слушатели интересуются, было ли страшно на войне, что больше всего запомнилось, за что получили награды.

Во Дворце горняков 14 февраля в 17:00 запланирован вечер военно-патриотической песни, в котором примет участие группа ветеранов войны в Афганистане «Время выбрало нас». Вход свободный.

В карагандинском парке Победы 15 февраля в 11:00 состоится традиционный митинг. Память павших воинов-интернационалистов почтят минутой молчания. Пройдёт возложение цветов к мемориалу.

На сегодня в регионе проживает более полутора тысяч ветеранов-афганцев, в Караганде – чуть больше 500 человек. За период 10-летней войны многие карагандинцы были отмечены наградами. Один из них удостоен ордена Красного Знамени, 40 человек – ордена Красной Звезды, 85 воинов наградили медалью за отвагу и 135 человек получили медаль за боевые заслуги.


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#Карагандинская область   #История Казахстана   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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