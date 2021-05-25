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    17:00, 25 Май 2021 | GMT +6

    Уроки казахского языка запустила корейская община в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Каждый желающий может при помощи авторской программы Ассоциации корейцев Казахстана, которая была уже успешно апробирована в Алматы, начать изучение госязыка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайский областной дом Дружбы.

    Преподавателем является педагог, который также прошел подготовку при помощи этой методики и готов поделиться своими знаниями.

    «Это простой курс, можно сказать – базовый, - отмечает председатель общины Ульяна Ким. – Здесь можно научиться, прежде всего, преодолевать боязнь заговорить на языке, научиться именно разговорному казахскому без сложностей грамматики».

    Отмечается, что авторский курс был разработан в рамках популяризации государственного языка через программу «АКК LINGUA» и разослан по регионам.


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