Уроки казахского языка запустила корейская община в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Каждый желающий может при помощи авторской программы Ассоциации корейцев Казахстана, которая была уже успешно апробирована в Алматы, начать изучение госязыка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайский областной дом Дружбы.

Преподавателем является педагог, который также прошел подготовку при помощи этой методики и готов поделиться своими знаниями.

«Это простой курс, можно сказать – базовый, - отмечает председатель общины Ульяна Ким. – Здесь можно научиться, прежде всего, преодолевать боязнь заговорить на языке, научиться именно разговорному казахскому без сложностей грамматики».

Отмечается, что авторский курс был разработан в рамках популяризации государственного языка через программу «АКК LINGUA» и разослан по регионам.