Уроки для всех школьников и учащихся колледжей первой смены отменили 6 декабря в Астане

5 Декабря 2022, 20:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 декабря в Астане отменили уроки для всех школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования

«В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что большая часть Казахстана в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью в Астане составит 29-31 градус мороза, днем 6 декабря будет 20-22 мороза.