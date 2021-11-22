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    12:19, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Уроки для младшеклассников второй смены перевели в онлайн в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане уроки для учащихся 0-4 классов 2 смены будут проходить сегодня в дистанционном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования столицы.

    «Управление образования города Нур-Султана сообщает: 22.11.2021 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского акимата.


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