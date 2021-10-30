Уроки безопасности для воспитанников детских садов проводят спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 700 человек посетили музей ДЧС ВКО в Усть-Каменогорске с начала года. Спасатели проводят экскурсии для воспитанников детских садов региона, чтобы дети легко могли усвоить правила пожарной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Профилактика пожаров и несчастных случаев – задача крайне важная. Для того, чтобы подрастающее поколение легко запомнило и усвоило правила, специалисты Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО проводят познавательные мероприятия.

Спасатели рассказывают о том, почему происходят пожары, в том числе по причине неосторожного обращения детей с огнем. Разъясняют правила безопасности и как правильно вести себя при возникновении пожара, напоминают номера телефонов экстренных служб. Девчонки и мальчишки с интересом отвечают на поставленные сотрудниками службы ЧС вопросы.

Экскурсии проходят не только в музее ДЧС ВКО, а также и пожарных частях гарнизона ВКО. Дети знакомятся с историей службы, профессией пожарных и спасателей.

В музее экспозиции развернуты в трех больших залах, имеются коллекции значков, автомобилей разных моделей пожарных машин. В состав музейного фонда входят различные раритеты: пожарные каски, стволы, экипировка огнеборцев.

Любимыми экспонатами детей и школьников стали те, где расположено профессиональное снаряжение спасателей, водолазов, медиков, спасателей-альпинистов и парашютистов, кинологов.

Всего с начала года музей посетило более 700 человек.