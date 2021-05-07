Урок мужества провели в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области прошел урок мужества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В честь празднования Дня защитника Отечества и в преддверии Дня Победы для костанайских полицейских прошел урок мужества в рамках акции «Қазіргі заман қаhарманы» («Герои нашего времени»). В мероприятии приняли участие ветераны органов внутренних дел, а также сотрудники полиции, которые совершили героические поступки и отличились в службе.

Урок мужества начался на плацу департамента полиции с возложения цветов к обелиску погибших сотрудников в годы ВОВ и при исполнении служебного долга. Здесь дан залп и проведена минута молчания.

Торжество продолжилось в Доме Культуры «Мирас», где состоялась церемония награждения героев нынешнего времени - отважных страдной порядка.

Открывая мероприятие и.о начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов отметил символичность двух праздников, подчеркивающих преемственность поколений.

«Их объединяет историческая память о подвигах героев. Урок мужеств это возможность вспомнить достойные примеры служения Родине. Эта акция формирует новый казахстанский патриотизм»,- отметил он.

В ходе мероприятия грамотой акима области были отмечены Жанболат Жаутин и Амантай Байжанов, которые в 2020 году спасли из пожара 15 человек. Позже Амантай Байжанов совершил еще один мужественный поступок и сопроводил колону автомашин в буран до города. Он стал призером проекта «100 новых лиц».

Также были награждены 30 полицейских правами министра внутренних дел. В честь праздника состоялся концерт с участием оркестра воинской части 6697, коллектива ДК «Мирас», а также и сотрудников ДП Костанайской области, которые исполнили патриотические песни.