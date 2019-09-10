Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Урочище Тамгалы вошло в проект «8 чудес ШОС»

Автор:  
Самал Ендибаева
10 Сентября 2019, 17:40
Урочище Тамгалы вошло в проект «8 чудес ШОС»

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе Евразийского экономического форума в городе Сиане КНР был презентован туристический проект «8 чудес ШОС», в который от Казахстана было включено урочище Тамгалы с древними наскальными рисунками. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «8 чудес ШОС» - это восемь уникальных памятников архитектуры и истории стран ШОС. Среди них урочище Тамгалы с 4 тысячами наскальных рисунков в Казахстане. Объект вошёл в список исторического наследия ЮНЕСКО. От Индии в чудеса света вошла 182-метровая статуя Валабхаи Пателя, от Кыргызстана - озеро Иссык-Куль, от Таджикистана - дворец Навруз, от Узбекистана - архитектурный ансамбль «Пои Калян» 12-16 веков, от России - маршрут «Золотое кольцо». От Китая был предложен дворец Дамин, от Пакистана - могольское наследие город Лахор, где расположен форт и сады Шалимар.

«Туристический рынок стран ШОС характеризуется как привлекательный и перспективный. От каждого члена ШОС были выбраны свои культурные объекты, призванные заинтересовать туристов. Проект направлен на формирование единого туристического маршрута», - сообщил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Он также рассказал, что в мире доходы от туризма растут с каждым годом, в прошлом году показатели выросли на 5 процентов, что составляет более 5 трл долларов. И сегодня развитие туризма рассматривается как перспективное направление.

Заместитель генерального секретаря оргкомитета экономического форума Ван Канвей считает, что потенциал историко-культурного наследия стран ШОС не используется в полной мере.

«В Китае происходит бум выездного туризма. Ежегодно 150 млн человек выезжают за границу. Из них в Россию - около 2 млн, а в страны Центральной Азии - ещё меньше», - отметил он.


Центральная Азия   ШОС   Туризм   Китай   Индия   Пакистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами