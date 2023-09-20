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    12:54, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    URKER-2023: в шорт-лист вошел репортаж МИА "Казинформ"

    URKER-2023: в шорт-лист вошел репортаж МИА "Казинформ"
    Фото: пресс-служба Минкультуры и информации

    Стали известны номинанты национальной премии «URKER-2023» в области печатной, радио, интернет-журналистики. В шорт-лист вошли 48 номинанта, среди которых корреспондент МИА "Казинформ" Арайлым Мурат, передает со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК МИА "Казинформ".

    Конкурс проводился по 12 номинациям, из них три номинации были заявлены впервые – «Лучшее международное СМИ», «Лучший подкаст», «Лучший YouTube канал». Всего в адрес организаторов поступило 450 работ на соискание Премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года», «Лучшее региональное СМИ» и «Лучший репортаж года». Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиа менеджеры.

    В преддверии церемонии награждения были объявлены номинанты престижной Премии, в шорт-лист вошли 48 номинантов:

    Лучшее интервью года:

    Лэйла Тастанова - Time.kz

    Эльмира Асқарқызы - Nur.kz

    Айхан Шарип – газета «Айқын»

    Мейрамтай Имангали – газета «Дидар» (Восточно-Казахстанская область)

    Лучший репортаж года:

    Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz

    Санат Урналиев - Informburo.kz

    Арайлым Мурат - inform.kz

    Дина Адиль - Qaz365.kz портал Жаңа Қазақстан

    Лучший материал на социальную тему:

    Индира Сатбаева - газета «Вечерний Алматы» (город Алматы)

    Айбек Таскалиев - газета «Ақтөбе» (Актюбинская область)

    Амангуль Тлейкызы - El.kz

    Кажет Андас - газета «Жетісу» (область Жетысу)

    Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):

    Талгат Батырхан – газета «Егемен Қазақстан»

    Карина Негметова - Kokshetau.info (Акмолинская область)

    Анна Величко - Golos-naroda.kz

    Евгения Максимова - Zhaikpress.kz (Западно-Казахстанская область)

    Лучший аналитический материал года:

    Ерик Рахым - Nege.kz

    Сулугуль Бакесова - Forbes Kazakhstan

    Меруерт Сарсенова - Kapital.kz

    Жанель Жазетова - Informburo.kz

    Лучший новостной портал года:

    Nege.kz

    Stan.kz

    Nur. Kz

    Golos-naroda.kz

    Лучший проект на радиостанции:

    радио «Жаңа ФМ» - программа «Зеленая волна» (г.Караганда)

    радио «Astana FM» - Информационно-социальная программа

    радио «Orda FM» - программа «Zhas STAR»

    радио «Той Думан» - «Беташар шоу»

    Лучшая фотография года:

    Досжан Балабекұлы

    Владимир Третьяков

    Валерий Бугаев

    Самат Кусайынов

    Лучшее региональное СМИ:

    газета «Jetisy» (область Жетысу)

    газета «Алатау арайы» (город Конаев)

    газета «Панорама Шымкента» (город Шымкент)

    газета «Сыр бойы» (Кызылординская область)

    Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио, интернет-журналистики):

    журнал «Қазақ елі» (Турция)

    радио района Баян-Өлгий (Монголия)

    газета «Шүйдің нұры» (Россия)

    газета «Нұрлы жол» (Узбекистан)

    Лучший подкаст:

    «Zere» - Маншук Асаутай

    «Dope Soz» - Жомарт Аралбайулы, Арсен Тусипбек

    «OY-DETOX» - Айнель Амирхан

    «Momski әңгіме» - Жетен Даурен

    Лучший YouTube канал:

    Абай Сейфолла - «Abay Live»

    Ренат Ташкинбаев - Студия «Другие места»

    Байдалы Жазира - «Sayahat Time»

    Болат Бухарбай - «Jaqsy Bolady»

    Победители Премии станут известны 22 сентября. Церемония награждения лауреатов состоится в городе Астана в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Финалистам присваивается звание Победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «URKER» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

    Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

    Организаторами Премии являются Министерство культуры и информации РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».

    Теги:
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