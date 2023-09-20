URKER-2023: в шорт-лист вошел репортаж МИА "Казинформ"
Стали известны номинанты национальной премии «URKER-2023» в области печатной, радио, интернет-журналистики. В шорт-лист вошли 48 номинанта, среди которых корреспондент МИА "Казинформ" Арайлым Мурат, передает со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК МИА "Казинформ".
Конкурс проводился по 12 номинациям, из них три номинации были заявлены впервые – «Лучшее международное СМИ», «Лучший подкаст», «Лучший YouTube канал». Всего в адрес организаторов поступило 450 работ на соискание Премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года», «Лучшее региональное СМИ» и «Лучший репортаж года». Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиа менеджеры.
В преддверии церемонии награждения были объявлены номинанты престижной Премии, в шорт-лист вошли 48 номинантов:
Лучшее интервью года:
Лэйла Тастанова - Time.kz
Эльмира Асқарқызы - Nur.kz
Айхан Шарип – газета «Айқын»
Мейрамтай Имангали – газета «Дидар» (Восточно-Казахстанская область)
Лучший репортаж года:
Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz
Санат Урналиев - Informburo.kz
Арайлым Мурат - inform.kz
Дина Адиль - Qaz365.kz портал Жаңа Қазақстан
Лучший материал на социальную тему:
Индира Сатбаева - газета «Вечерний Алматы» (город Алматы)
Айбек Таскалиев - газета «Ақтөбе» (Актюбинская область)
Амангуль Тлейкызы - El.kz
Кажет Андас - газета «Жетісу» (область Жетысу)
Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):
Талгат Батырхан – газета «Егемен Қазақстан»
Карина Негметова - Kokshetau.info (Акмолинская область)
Анна Величко - Golos-naroda.kz
Евгения Максимова - Zhaikpress.kz (Западно-Казахстанская область)
Лучший аналитический материал года:
Ерик Рахым - Nege.kz
Сулугуль Бакесова - Forbes Kazakhstan
Меруерт Сарсенова - Kapital.kz
Жанель Жазетова - Informburo.kz
Лучший новостной портал года:
Nege.kz
Stan.kz
Nur. Kz
Golos-naroda.kz
Лучший проект на радиостанции:
радио «Жаңа ФМ» - программа «Зеленая волна» (г.Караганда)
радио «Astana FM» - Информационно-социальная программа
радио «Orda FM» - программа «Zhas STAR»
радио «Той Думан» - «Беташар шоу»
Лучшая фотография года:
Досжан Балабекұлы
Владимир Третьяков
Валерий Бугаев
Самат Кусайынов
Лучшее региональное СМИ:
газета «Jetisy» (область Жетысу)
газета «Алатау арайы» (город Конаев)
газета «Панорама Шымкента» (город Шымкент)
газета «Сыр бойы» (Кызылординская область)
Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио, интернет-журналистики):
журнал «Қазақ елі» (Турция)
радио района Баян-Өлгий (Монголия)
газета «Шүйдің нұры» (Россия)
газета «Нұрлы жол» (Узбекистан)
Лучший подкаст:
«Zere» - Маншук Асаутай
«Dope Soz» - Жомарт Аралбайулы, Арсен Тусипбек
«OY-DETOX» - Айнель Амирхан
«Momski әңгіме» - Жетен Даурен
Лучший YouTube канал:
Абай Сейфолла - «Abay Live»
Ренат Ташкинбаев - Студия «Другие места»
Байдалы Жазира - «Sayahat Time»
Болат Бухарбай - «Jaqsy Bolady»
Победители Премии станут известны 22 сентября. Церемония награждения лауреатов состоится в городе Астана в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Финалистам присваивается звание Победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «URKER» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.
Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.
Организаторами Премии являются Министерство культуры и информации РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».