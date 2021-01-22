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    18:56, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Уркен Бисакаев освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Бисакаев Уркен Сериккалиевич освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Уркен Бисакаев родился 24 сентября 1977 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева, Каспийский государственный университет им. Ш. Есенова.

    В различные годы работал в структуре акимата Мангистауской области.

    С мая по сентябрь 2019 года занимал должность председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism».

    С сентября 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.


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