Уркен Бисакаев освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Бисакаев Уркен Сериккалиевич освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Уркен Бисакаев родился 24 сентября 1977 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева, Каспийский государственный университет им. Ш. Есенова.

В различные годы работал в структуре акимата Мангистауской области.

С мая по сентябрь 2019 года занимал должность председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism».

С сентября 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.