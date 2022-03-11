Урбанисты: комфортный город для всех

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце февраля Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Республики Казахстан провели Республиканский форум, посвященный инклюзивной игровой среде. Об этом передает МИА «Казинформ».

Партнерами ЮНИСЕФ по организации этого Форума выступили Ассоциация урбанистов Казахстана Q-88 и Высшая школа бизнеса Университета КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева. Сегодня мы поговорили с Адией Карсыбек, членом Ассоциации урбанистов о том, зачем нужны городу инклюзивные детские площадки, и какими они должны быть согласно международным стандартам. Адия одна из учредителей ассоциации урбанистов, по профессии архитектор и на протяжении 6 лет улучшает городскую среду. На данный момент специалист ведет несколько проектов, одним из самых актуальных считает проект ЮНИСЕФ и МТСЗН под названием «Инклюзивные детские игровые пространства в Казахстане». Он посвящен изучению и развитию инклюзивных игровых пространств для детей с хроническими заболеваниями. В Казахстане живут более 700 тысяч людей с различными формами инвалидности и особенностями развития, и они должны иметь возможность пользоваться всем, что предлагает город. Современная урбанистика – учение о том, как люди взаимодействуют с элементами городской среды и друг с другом – стремится определить, каким должен быть город, соответствующий потребностям своих жителей. Она объединяет в себе научные данные на стыке архитектуры и общественных наук, а также практические подходы и методы.

- Адия, расскажите, что такое инклюзивное игровое пространство?

- Инклюзивные детские площадки встречаются в городах Казахстана достаточно редко. Только крупные города могут позволить себе строительство инклюзивных площадок и в основном за счет спонсоров. В Казахстане инклюзивные детские пространства расположены в городах Нур-Султан, Алматы, Тараз и Темиртау. Данные инклюзивные детские площадки относятся к площадкам городского значения. Это означает, что они расположены в крупных общественных пространствах, и должны перекрывать потребность большого количества детей, - рассказывает урбанист Адия Карсыбек. - На сегодняшний день в городе Нур-султан существует 3 детские инклюзивные площадки. Все они расположены на парковых территориях. На общественном транспорте подъехать ко всем детским площадкам ребенку с ограниченными физическими возможностями - непросто. Похожая ситуация и в Алматы. В мегаполисе имеются 3 детские инклюзивные площадки. В Парке Первого Президента РК, в ботаническом саду и центральном парке культуры и отдыха. Места в парках для детей с ограниченными возможностями неудобны, добраться к ним достаточно сложно.

- Есть ли положительный пример такой площадки?

- Строительство инклюзивной детской площадки в городе Тараз осуществлялось при поддержке благотворительной организации «Дара». Все компоненты игровой площадки разработаны специально с учетом требований безбарьерной среды. Игровые элементы новой площадки - карусель, песочница, горка, интерактивные панели и многие другие элементы – оптимально спроектированы для всех детей. Это место положительно влияет на активное развитие детей и позволяет проводить вместе время, - говорит руководитель проекта.

- Имеются ли специальные требования для инклюзивных площадок?

- Основные требования для детских площадок обосновываются безопасностью детей и комфортным использованием, а все остальные касаются удобства размещения и избегания конфликта с прилегающими объектами (снижение шума от детской площадки). Мы изучили 22 нормативно-правовых акта. Законодательство Казахстана позволяет делать качественные и комфортные городские пространства, однако на этапе реализации потребности жителей не учитываются. Рекомендуется размещение детских площадок дошкольного и предшкольного возраста в составе жилых кварталов, площадки младшего и среднего школьного возраста в составе озелененных территорий группы кварталов или микрорайона, а спортивно-игровые комплексы и места для катания в локальных парках. Есть требования, касающиеся доступности детских площадок для детей с особенностями и различными заболеваниями. Существуют строительные нормы и свод правил по зданиям интернатов для детей с инвалидностью, где ясно прописаны требования для детских площадок, предназначенных для данной группы детей. В целом, детские площадки на территории Казахстана могут пройти по всем строительным стандартам, однако на моменте проектирования не учитываются множество факторов. Это и портреты пользователя, статистика и истинные потребности населения. Также площадки должны учитывать потребности разных возрастов. Игровое оборудование должно способствовать повышению у детей двигательной активности. С этой целью на площадках устанавливаются горки, лесенки, качели. Для детей старших групп рекомендуется устанавливать башни и перекладины для лазания, соответствующие возрасту, - рассказывает Адия Карсыбек.

- Представители ассоциации урбанистов Казахстана Q88 разработали концептуальные предложения, по поводу того, как нужно зонировать, проектировать игровые зоны для детей, какой ассортимент должен быть у детских площадок. Что это за предложения?

- Мы еще не закончили эту работу. Рекомендации по ее итогам в данной инициативе мы отправим в центральные государственные органы, покажем местным исполнительным органам, проектировщикам и опубликуем в открытом доступе, - говорит Адия Карсыбек.

- Как часто прислушиваются к советам урбанистов?

- К примеру, в Алматы группа урбанистов консультировала проекты при конструкции центральных улиц. Их делали с учетом маломобильных групп населения. Мы старались выдерживать пандусы, с учетом того, что в Алматы большие перепады высоты. Делали так, чтобы люди не спускались со ступенек, а использовали пологие спуски. Применяли пандусы и поручни. Проспект Абая, улица Панфилова, Назарбаева, Жибек Жолы. Эти улицы учитывают безопасное дорожное движение и подходы в безбарьерной среде.

Урбанист создает сценарий и философию города целиком. Активисты ассоциации придерживаются принципа инклюзивности: участвовать в любых проявлениях жизни общества могут все люди, независимо от пола, возраста, социального статуса или состояния здоровья. А инклюзивное или безбарьерное пространство — это комфортная и доступная среда для всех жителей города, включая людей с инвалидностью — как наименее защищенных.

Наталья Аитова

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.