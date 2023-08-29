Урбанисты хотят изменить набережную Астаны в пользу пешеходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центр Урбанистики акимата Астаны опубликовал схемы благоустройства набережной Астаны. Урбанисты предложили строительство пешеходного моста, а также обеспечения доступа к воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на социальные сети Центра.

Новый пешеходный мост должен будет соединить район Байконыр и Алматы.

Основная концепция заключается в создании 3 функциональных стилей набережных: классическая, спортивная и эко набережная.

Идею классической набережной планируют оформить от моста «Тулпар» до реки «Акбулак». Здесь будет расширена пешеходная часть и обеспечен доступ к воде для пешеходов и водного транспорта. Также между деревьями оформят зоны для отдыха. В работе будет учтено сохранение единого стиля уличной мебели.

Спортивная набережная представляет собой концепцию активной набережной с велосипедными и беговыми дорожками, зон для спорта, йоги, уличных тренировок.

Работы над эко набережной на территории от моста «Тулпар» до улицы Чингиза Айтматова, будут сосредоточены на озеленении крупномерными деревьями и многолетними кустарниками. Реконструкция также включает обеспечение доступа к воде.

В этом году поэтапно идет реализация пешеходного променада по улице Бейбитшилик, который продолжится вдоль набережной столицы.

Общая протяженность набережной составит более 13 км.