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Урало-Каспийский канал вновь станет судоходным

12 Октября 2019 17:00
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Урало-Каспийский канал вновь станет судоходным

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Урало-Каспийский канал вновь станет судоходным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При сооружении газохимического комплекса в Атырауской области для доставки морским транспортом особо важного крупногабаритного оборудования с портов Черного моря до Каспийского моря привлечен национальный казахстанский перевозчик «КазМорТрансФлот». Перевозка будет осуществляться летом следующего года. Общий тоннаж перевозимых грузов составит 5 500 тонн. С финансовой и практической точек зрения наиболее целесообразным пунктом перевалки морских грузов является порт «Атырау». Однако устье реки Урал давно не чистили. Дноуглубление в Урало-Каспийском судоходном канале также не проводилось длительное время. Низкая глубина в устье реки Урал и в канале не позволяет груженым судам проходить в порт. Поэтому в целях обеспечения безопасного прохождения судов с крупногабаритным грузом в порт «Атырау» принято решение о проведении дноуглубительных работ в Урало-Каспийском канале», - рассказал председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов.

Он сообщил, что для разработки проекта и выполнения работ привлечены компании из Атырауской области. В августе были проведены батиметрические измерения дна Урало-Каспийского канала и разработан рабочий проект. Уже в ближайшие дни ожидается мобилизация необходимых плавсредств и начало проведения дноуглубительных работ.

«Следует отметить, что эти работы носят положительный мультипликативный эффект для экологии и экономики региона в целом. Это улучшение экологического состояния реки, увеличение популяции рыбы в Урало-Каспийском канале, возобновление коммерческого судоходства по реке», - отметил Данияр Тиесов.

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Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт, Нефть,
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Автор:

А. Соколов

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