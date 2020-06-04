Уральский парк культуры и отдыха закрывают из-за несоблюдения санитарных норм

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Единственный парк культуры и отдыха в Уральске закрывается с 4 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Администрация парка на своей странице в Faсebook сделала объявление о закрытии парка с 4 июня . Такое решение принял городской оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции после заключения мониторинговой группы, где указывается на полное несоблюдение санитарных норм, как посетителями, так и индивидуальными предпринимателями, работающими на территории парка. По информации пресс-службы акимата города Уральска, 31 мая со всеми индивидуальными предпринимателями, работающими в парке, была проведена разъяснительная работа по соблюдению требований карантинного режима, действующего еще в регионе до 15 июня.

Но с 1 июня в парке, как оказалось, и посетители, и предприниматели игнорировали соблюдение масочного режима и дистанцию между людьми. Толпа народа гуляла по парку с детьми, практически все люди были без масок. Мониторинговая группа, в состав которой входят представители городского акимата, управления контроля и безопасности товаров и услуг, общественных организаций, сотрудники полиции и волонтеры, в течение трех дней проверяли соблюдение санитарных норм посетителями парка и индивидуальными предпринимателями.

«На территории парка с 1 июня начали работать 20 торговых палаток, 8 фуд-кортов, 7 кафе, 4 водных аттракционов с катамаранами и моторными лодками, кроме детских игровых аттракционов. Как выяснилось, никто не соблюдает санитарные требования, между тем в городе резко возросло количество зараженных COVID-19. Вчера на одно из кафе был составлен протокол по несоблюдению карантинных санитарных мер. Поэтому было принято решение временно закрыть парк», – отметил руководитель отдела культуры города Уральска Серик Кайрлиев.