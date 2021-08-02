Уральский «Акжайык» разгромил «Астану» в Кубке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче четвертого тура группового этапа Кубка Казахстана уральский «Акжайык» сыграл дома против «Астаны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Столичный коллектив отправил на выезд свой ближайший резерв из молодежи, и он не смог оказать достойного сопротивления сопернику. Хватило гостей только на треть игры, затем Михаил Гащенков счет открыл, а после перерыва Лука Имнадзе и Евгений Козлов довели его до крупного. 3:0 — сильнее «Акжайык».

Таким образом, «Акжайык» вышел на второе место в группе С Кубка Казахстана с семью очками в активе, такой же показатели имеет «Астана», она строчкой ниже, возглавляет квартет с восемью кызылординский «Кайсар», а на последней позиции с нулем баллов «Актобе».

«Акжайык» — «Астана» 3:0 (1:0)

Голы: Гащенков 34 (1:0), Имнадзе 51 (2:0), Козлов 58 (3:0).