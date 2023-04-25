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Уральские врачи рассказали о состоянии найденного в мусорном баке малыша

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Апреля 2023, 13:10
Уральские врачи рассказали о состоянии найденного в мусорном баке малыша

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Состояние найденного в мусорном баке малыша оценивается как средней тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что состояние найденного в мусорном баке малыша оценивается как средней степени тяжести за счёт признаков интоксикации, гипотермии (нарушение теплового обмена) и гипогликемии (пониженная концентрация глюкозы в крови).

«Питание усваивает по 15 миллилитров, сосёт самостоятельно. Сегодня весит 2 990 граммов, рост — 52 сантиметра. По КТ мозга признаки гипоксии (нехватка кислорода), по ЭхоКГ сердца — открытое овальное окно 0,2 сантиметра, по УЗИ внутренних органов — умеренные изменения паренхимы печени (основная ткань, из которой состоит орган)», - рассказали врачи.

По их мнению, малыш родился за 7-8 часов до поступления в больницу.

Накануне новорождённого малыша нашли в мусорном баке в Уральске. Его госпитализировали в больницу. Полиция уже нашла биологическую мать ребёнка.


Западно-Казахстанская область   Происшествия   Здравоохранение   Дети  
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