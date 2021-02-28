Уральск принимает республиканский турнир сильнейших по бадминтону

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске в спортивном зале «Энергия» проходит турнир сильнейших спортсменов Республики Казахстан по бадминтону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На сегодняшний день определился круг спортсменов, претендующих на заветный пьедестал почета.

В мужском зачете первое место между собой разыграют Дмитрий Панарин и Хайтмурат Кульматов. Третье место занял Адрей Шалагин.

В женском зачете проходит более упорная борьба. При этом круг претендентов более широкий. За призовые места будут биться Айша Жумабек, Оксана Штелле, Камила Смагулова, Дарья Моисеенко.