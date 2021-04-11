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Уральск примет юниорский чемпионат Казахстана по настольному теннису

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Апреля 2021, 11:11
Уральск примет юниорский чемпионат Казахстана по настольному теннису

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 13 апреля в Уральске стартует лично-командный чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2003 года рождения и моложе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Среди участников соревнования значатся золотые медалисты взрослого чемпионата страны в личном зачёте Алан Курмангалиев (Караганда), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент). Выступят все сильнейшие спортсмены этого возраста, члены нашей национальной и молодёжной сборных: Анель Бахыт, Искандер Харки, Сагантай Курмамбаев, Ангелина Романовская, Санжар Жубанов, Александра Смирнова, Арай Ашкеева, Абдул - Мажит Харки и другие.

Чемпионат пройдёт без зрителей с соблюдением всех санитарных норм и предписаний.


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