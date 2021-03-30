Уральск примет Молодежные игры Казахстана по дзюдо

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске пройдут V Молодежные игры Казахстана по дзюдо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В республиканских соревнованиях примут участие дзюдоисты из Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также из 14 областей.

Соревновательная программа: 30 марта - До 60 кг, до 66 кг, до 73 кг (парни); до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг (девушки) 31 марта - До 81 кг, до 90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг (парни); до 70 кг, до 78 кг, свыше 78 кг (девушки). Стоит отметить, что соревнования пройдут без зрителей и при строгом соблюдении санитарных требований.