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    21:40, 29 Март 2021 | GMT +6

    Уральск примет Молодежные игры Казахстана по дзюдо

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске пройдут V Молодежные игры Казахстана по дзюдо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В республиканских соревнованиях примут участие дзюдоисты из Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также из 14 областей.

    Соревновательная программа: 30 марта - До 60 кг, до 66 кг, до 73 кг (парни); до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг (девушки) 31 марта - До 81 кг, до 90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг (парни); до 70 кг, до 78 кг, свыше 78 кг (девушки). Стоит отметить, что соревнования пройдут без зрителей и при строгом соблюдении санитарных требований.


    Теги:
    Спорт Западно-Казахстанская область
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