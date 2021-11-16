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Уральск примет чемпионат Казахстана по дзюдо
16 Ноября 2021 22:51
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске пройдет чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Планируется, что в республиканском первенстве примут участие более 400 мастеров татами из 14 областей Казахстана, городов Шымкент, Алматы и Нур-Султан.
Чемпионат Казахстана пройдет 19-21 ноября в спорткомплексе «Теннисный центр» в Уральске.
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