16 Мая 2022 18:30

Урал и Каспий охраняют от браконьеров 39 мобильных групп

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау для защиты осетровых видов рыб, находящихся на грани исчезновения, в период весенней путины проводится оперативное мероприятие «Бекіре-2022». От браконьеров Урал и Каспий охраняют 39 мобильных групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в ходе оперативного мероприятия полицейскими изъята у браконьеров и перекупщиков тонна рыбы, в том числе 500 килограммов осетровых видов.

Всего с начала мероприятия выявлено более 210 правонарушений. Возбуждено 18 уголовных дел, в том числе по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов» - 2, по статье 339 УК РК «Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов» – 16.

«В ходе мероприятия на республиканских и областных автодорогах, ведущих в сторону Астрахани, Актобе и Уральска, на территории города, на объездных полевых дорогах вдоль рек Урал и Кигач и Каспийского моря работают 39 мобильных групп. Кроме того, для фиксации незаконного вылова рыбы установлены 19 камер видеонаблюдения Центра оперативного управления городского управления полиции. Камеры расположены на берегу реки Урал», - сообщил начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.

Природоохранное мероприятие продлится до 31 мая.