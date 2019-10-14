Уральцы покажут в столице Казахстана уникальные медицинские разработки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 октября в г.Нур-Султан в рамках конференции Digital Health 2019 на территории EXPO в зале WorkShop павильона C3.5 пройдет презентация «Возможности и инновационные решения Свердловской области в здравоохранении», передает МИА «Казинформ».

16 ведущих компаний из Свердловской области - представят уникальные разработки в сфере производства медицинского оборудования и расскажут об их интеграции в информационные системы.

Медицинские учреждения региона расскажут о новых направлениях в сфере эндопротезирования суставов, репродуктивных медицинских технологий, реконструктивно-пластической хирургии, лечения онкобольных детей, трансплантации костного мозга и выхаживания новорожденных с массой до 1500 граммов. Кроме того, уральцы презентуют возможности современного медицинского туризма для граждан Казахстана.

Сегодня на территории Свердловской области более 50 предприятий выпускают широкий спектр продукции медицинского назначения для различных направлений, в том числе для кардиологии и неонатальной медицины. Ведется разработка оригинальных эффективных противовирусных лекарств, антимикробных покрытий. В регионе создается крупнейший Центр ядерной медицины для борьбы с онкозаболеваниями.

Производство и внедрение уральских разработок позволяет добиться существенных результатов. Так, один из важнейших показателей — уровень младенческой смертности — в Свердловской области соответствует среднеевропейскому. А, к примеру, свердловский Центр онкологии и гематологии является единственной региональной клиникой в Российской Федерации, в которой проводятся все виды трансплантации костного мозга детям.

«Свердловская область сегодня не только развивает собственную систему оказания медпомощи, но и существенно увеличивает экспорт медицинских услуг. Уральские предприятия выпускают по-настоящему уникальное высокотехнологичное медицинское оборудование — реанимационное, стоматологическое, кардиологическое, неонатальное. Наш регион готов предложить эффективные решения, которые могут быть востребованы в Казахстане. Еще одно перспективное направление для сотрудничества — подготовка специалистов сферы здравоохранения», — отмечает в преддверии визита делегации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Организаторы Форума

Правительство Свердловской области

Торговое Представительство Российской Федерации в Республике Казахстан.

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