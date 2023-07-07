Ураганом сорвало крышу жилого дома в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В городе Щучинск в курортной зоне Бурабай во время сильного порывистого ветра снесло крышу дома, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате Бурабайского района, 7 июля в 16:44 часов в Щучинск Бурабайского района после сильного порывистого ветра унесло кровлю на пятиэтажном доме по улице Ломоносова 22.

«Рядом в доме по улице Интернациональная 59 выбило стекла 8 квартир и балконов. Пострадавших и жертв среди людей нет. Все службы города устраняют последствия ЧС», - прокомментировали в акимате.

В ликвидации последствии ЧС задействовано 14 человек и 4 единицы техники.