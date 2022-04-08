Ураганный ветер оставил жителей Тараза без света и воды

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Последствия ураганного ветра ликвидируют в Таразе, коммунальные службы работают в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Тараза 7 апреля зафиксирован ураганный ветер скоростью 15-20 м/с, порывами до 25 м/с. Значительная территория областного центра осталась без света, не работали светофоры. Из-за отключения электроснабжения остановились насосные станции, прекратилось водоснабжение части города.

«От жителей поступило несколько обращений о возможном падении деревьев из-за ветра, однако специалисты «Жасыл Ел Тараз» провели обследование и не выявили угрозы падения. Обращений о срыве крыш частных или многоквартирных жилых домов не поступало, тем не менее, работники отдела жилищных отношений акимата города проводят обследование зданий. На объектах образования и здравоохранения последствий не зарегистрировано», - рассказали в медиа-центре акимата города Тараза.

В Центральную диспетчерскую службу «ЖЭС» поступило сообщение об аварийном отключении на подстанциях №157 и 158, относящихся к ГРЭС в Жамбылском районе, близ Тараза. По этой причине на многих улицах города, в учреждениях было отключено электроснабжение.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения заторов машин на городские перекрестки Тараза вышли полицейские регулировщики, так как из-за отсутствия электричества не работали отдельные светофоры.

Подстанция №157 полностью восстановлена, электроснабжение обеспечено. Идут работы по подключению подстанции №158, задействовано шесть аварийных бригад. В связи с отключением электроэнергии на некоторых насосных станциях «Жамбыл Су» подача воды временно была приостановлена. После подачи электричества водоснабжение частично восстановлено.

В Единую диспетчерскую службу акимата Жамбылской области «109» поступило 72 обращения, 71 из которых касалось отключения электричества в микрорайонах и жилых массивах областного центра, одно обращение было по угрозе падения деревьев. На данный момент по 32-м адресам граждан, обратившимся по отключению электричества, подача восстановлена. По остальным адресам ведется работа, пояснили в ведомстве.