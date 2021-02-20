Ураган в Таразе: ветер снес 40 деревьев, крыши домов, светофоры и линии электропередач

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе подсчитали предварительные последствия от разрушительного ураганного ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 февраля по территории области пронесся сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, с порывами 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. В Таразе наблюдались порывы ветра до 28 метров в секунду.

По информации пресс-службы акимата города Тараз, в областном центре штормовой ветер снес кровли десяти многоэтажных жилых домов, общая площадь пострадавших от ветра крыш составляет 1 405 кв. м. Пострадал газопровод протяженностью 3 метра. На улицах Пушкина, Байзак батыра, Аскарова и Байтасова обрушились три электрических столба, в шести местах оборваны линии электропередач.

На улицах города упало около 40 деревьев, 20 светофоров вышли из строя, обрушились две остановки, 42 билборда, пять баннеров-пилонов, а также Государственный флаг в Парке Первого Президента.

По данным пресс-службы ДЧС Жамбылской области, ветром сорвало кровлю с пятиэтажного жилого дома 2020 года постройки. Крыша, пролетев около 300 метров, упала во двор дома №14, повредив три балкона в соседнем 14-м доме и 4 легковых автомобиля. Площадь снесенной кровли составила 1 500 кв. м. при общей площади крыши дома 1 690 кв. м.





«Работы по восстановлению кровель будут оперативно проведены подрядчиками. Электрические столбы восстановили три бригады ТОО «Тараз Жарык». В связи с отключением электричества в диспетчерскую службу поступило пять обращений, которые были отработаны оперативными бригадами. Проведен ремонт специалистами компании «Таразские городские электрические сети».

Упавшими деревьями занимается ТОО «Жасыл Ел-Тараз», привлечено четыре бригады и 13 единиц техники. В работах по восстановлению светофоров задействовано четыре бригады ТОО «СМЭУ-Автотранссигнал-2». Ведутся восстановительные работы пострадавших от урагана автобусных остановок. Работой по удалению упавших баннеров занимаются рекламные агентства», - пояснили в пресс-службе акимата города Тараз.

По данным ДЧС Жамбылской области, 20 февраля в регионе ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные. Жамбылцев просят соблюдать меры безопасности, при сильном ветре не выходить из помещений, при сильных осадках быть бдительными и соблюдать меры осторожности.

Социальные сети в Жамбылской области полны видео- и фотофиксаций разрушений – слетающие прямо на машины крыши домов, повалившиеся деревья, усыпанные ветками и мусором тротуары. На видео представители департамента полиции города Тараз обращаются к жителям с просьбой быть осторожными и ставить свои автомобили в безопасные места.