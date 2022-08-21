Ураган унес жизни пяти человек в Австрии

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - В Австрии коммунальные службы устраняют последствия проливных дождей и ураганного ветра, обрушившихся на западные регионы страны. Ливни и грозы пришли в Западную Европу после очередной волны жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

По данным полиции, внезапный удар стихии унес жизни пяти человек, в том числе двух детей. 11 местных жителей пострадали. Во многих деревнях затоплены дома и гаражи, повреждены дороги.

По словам метеорологов, за последние сутки в федеральной земле Форарльберг выпало рекордное количество осадков.

Бригады спасателей совершили более полутора тысяч выездов. В одном из населенных пунктов горного региона – Вольфурте – сошли оползни. В долине Нижнего Рейна на несколько часов прервалось движение транспорта по автомагистрали. В субботу в пострадавших районах отмечались проблемы с железнодорожным сообщением.

Фото: euronews.com