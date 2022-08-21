РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:32, 21 Август 2022 | GMT +6

    Ураган унес жизни пяти человек в Австрии

    None
    None
    ВЕНА. КАЗИНФОРМ - В Австрии коммунальные службы устраняют последствия проливных дождей и ураганного ветра, обрушившихся на западные регионы страны. Ливни и грозы пришли в Западную Европу после очередной волны жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    По данным полиции, внезапный удар стихии унес жизни пяти человек, в том числе двух детей. 11 местных жителей пострадали. Во многих деревнях затоплены дома и гаражи, повреждены дороги.

    По словам метеорологов, за последние сутки в федеральной земле Форарльберг выпало рекордное количество осадков.

    Бригады спасателей совершили более полутора тысяч выездов. В одном из населенных пунктов горного региона – Вольфурте – сошли оползни. В долине Нижнего Рейна на несколько часов прервалось движение транспорта по автомагистрали. В субботу в пострадавших районах отмечались проблемы с железнодорожным сообщением.


    Фото: euronews.com

    Теги:
    Австрия Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!