Ураган унес жизни 50 человек на Филиппинах

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Во вторник , 31 декабря, власти заявили, что число людей, погибших в результате мощного шторма, обрушившегося на центральную часть Филиппин, достигло 50 человек, что сделало его самым смертоносным штормом в стране в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство AFP.

Разрушительные ветра и проливные дожди тайфуна «Фанфон» привели к разрушению хрупких домов и коммерческих зданий, в основном в центральной части Висайских островов, в результате чего пострадали более двух миллионов человек.

По крайней мере, 80 000 человек остаются в аварийных убежищах, и, возможно, им придется остаться там до Нового года, учитывая масштабы разрушений.

Пять человек пропали без вести после шторма, в результате которого 143 человека получили ранения.

Тайфун «Фанфон», известный также как «Урсула», 21-й по счету в этом году, обрушившийся на Филиппины.

Многие из штормов уничтожают урожаи, дома и инфраструктуру, сводя миллионы людей к постоянной нищете.