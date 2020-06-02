Ураган сорвал крыши и разрушил забор в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вечером ураганный ветер сорвал настил кровли нескольких зданий в Павлодарской области и повалил забор в областном центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Первым удар стихии принял на себя город металлургов. В городе Аксу в результате сильного порывистого ветра произошёл срыв кровли в четырёхэтажном гостиничном комплекса «Шолпан» по улице Ауэзова на площади 600 квадратных метров, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - Здание 1971 года постройки; общая его площадь - 1616,7 квадратного метра. Вместе с тем, в двухэтажном здании Аксуской городской больницы сорвало крышу на площади 300 квадратных метров, жертв и пострадавших нет».

Ещё один случай произошёл в селе Жолкудук сельской зоны города Аксу. Ветер сорвал кровлю сельского дома культуры на площади 80 квадратных метров. Общая площадь здания 1968 года постройки составляет 500 квадратных метров. Здесь тоже обошлось без жертв и пострадавших.

В селе Енбекши Железинского района из-за сильного ветра частично сорвало кровлю с трёхэтажного здания сельской школы на площади 240 квадратных метров. Кровля выполнена из шифера по деревянной обрешётке.

«В областном центре сильный ветер повалил металлическое ограждение из профлиста и кирпичные колонны забора департамента уголовно-исполнительной системы на площади 25 погонных метров», - добавили в ведомстве.

Первого июня ДЧС Павлодарской области распространил информацию об усилении ветра до 18 метров в секунду через приложение «Дармен». Информация о штормовом предупреждении была разослана всем абонентам сотовых операторов на территории области.