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Ураган сорвал кровли домов и оставил без света жителей Акмолинской области

26 Июля 2021 13:36
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Ураган сорвал кровли домов и оставил без света жителей Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 147 абонентов села Изобильного города Степногорска Акмолинской области остались без света из-за ураганного ветра. Непогода также лишила кровли ряд домов населенного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 25 июля спасателям поступило сообщение о том, что в селе Изобильном города Степногорска примерно в 18:15 прошел ураганный, шквалистый ветер, в результате чего были повреждены опоры линий электропередач, деревья, а также имеются факты срыва кровли жилых домов.

«По прибытии к месту вызова установлено, что в результате шквального ветра скоростью 25-30 м/с внутри населенного пункта обрушено 17 опор линий электропередач, кровлю одного дома сорвало полностью и в 29 жилых домах частично, а также в здании сельского клуба сорвало кровлю на площади 20 кв метров. Кроме этого, сорвало кровлю пристройки здания котельной на 100 кв метров. Жертв и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.


Из-за повреждения опор линий электропередач 147 абонентов села Изобильного остались без электроснабжения. На месте работает аварийная бригада ТОО «Кокше-энерго».

Как добавили спасатели, кровли трех жилых домов повреждены и в поселке Бестобе.

«Акиматом города Степногорск создана комиссия для оценки ущерба, нанесенного населению, а также для ликвидации последствий стихии», - резюмировал заместитель руководителя ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

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Автор:

Оксана Матасова

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