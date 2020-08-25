Ураган обрушился на северо-восток Италии

ВЕРОНА. ANSA-КАЗИНФОРМ – Мощный ураган обрушился на северо-восточный регион Венето в Италии, вызвав внезапные наводнения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Ураганные ветры, ливни и ливни обрушились на Верону, Виченцу, Падую и другие города региона.

Социальные сети наводнили изображения людей, пробирающихся по затопленным улицам по грудь в воде, чтобы спастись, а также изображения деревьев, которые были вырваны ветром прямо с корнем.

Губернатор Венето Лука Дзайя подписал указ, объявляющий ЧП в Вероне и других населенных пунктах региона. Он выехал на место происшествия, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный стихией региону. Но уже ясно, что убытки понесены колоссальные.

От стихии также досталось и Венеции, главной туристической достопримечательности этого региона.