Ураган Николас: побережье Мексиканского залива США готовится к наводнению

ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ - Тропический шторм Николас, переросший в ураган поздно вечером в понедельник, приближается к побережью Мексиканского залива угрожая наводнениями прибрежным районам американских штатов Луизиана, Техас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Как сообщил Национальный центр ураганов (NHC) ураган будет бушевать несколько дней и принесет с собой проливные дожди и сильный ветер.

Власти штата Техаса заявили, что население должно быть готово к экстремальным паводкам.

Губернатор Техас Эбботт сказал, что объявит чрезвычайное положение в 17 округах и трех городах на побережье, добавив, что спасательные группы на лодках и вертолетах переведены в режим готовности.

По прогнозам синоптиков, до 16 дюймов (40,6 см) осадков и более может выпасть в некоторых частях Техаса до среды. По данным Национального центра ураганов, поскольку Николас движется на северо-восток, ожидается, что в течение четверга в некоторых частях южной центральной части Луизианы и южной части Миссисипи выпадет до 10 дюймов осадков.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждения о штормовых нагонах, наводнениях и тропических штормах по всему региону, назвав «ситуацию опасной для жизни».

Николас - второй ураган за последние несколько недель, угрожающий побережью Мексиканского залива США. Его предшественник, ураган Ида обрушился на Луизиану в конце августа, унеся жизни более двух десятков человек.

Эдвардс предупредил, что дренажные системы все еще забиты мусором вызванные ураганом Иды, и возможно, не смогут справиться с ожидаемым потоком дождевой воды, что приведет к внезапным наводнениям.

Надвигающийся ураган может повредить линии электропередач и помешать восстановительным работам, поскольку более 119 000 домов и предприятий все еще остаются без электричества в результате урагана Ида.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер призвал 2,3 миллиона жителей города оставаться дома. Согласно прогнозу, в некоторых частях города ожидается до 8 дюймов (20 см) или даже больше осадков.

Хьюстон, четвертый по численности населения город в Соединенных Штатах, был разрушен в 2017 году, когда Харви, ураган 4 категории, обрушился на Техас, вызвав в некоторых районах до 40 дюймов осадков и унеся жизни более 100 человек.

В Хьюстоне отменили занятия на вторник, а десятки округов в Техасе и Луизиане закрыли школы в понедельник.

В понедельник вечером в Houston METRO было приостановлено движение легкорельсового транспорта и автобусов, сотни рейсов были отменены или задержаны.

Волны, вызванные Николасом высотой около 12 футов (3,7 м), были зарегистрированы за пределами Порт-Аранзаса, недалеко от Корпус-Кристи, штат Техас, с порывами ветра до 54 миль в час примерно в 40 милях к востоку от острова Падре. Ожидается, что скорость ветра останется на уровне 60 миль в час с более сильными порывами ветра, сообщили синоптики.

Royal Dutch Shell (RDSa.L) в понедельник начала эвакуацию персонала с нефтяной платформы США в Мексиканском заливе, другие компании также начали готовиться к урагану.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс объявил чрезвычайное положение, а губернатор Техаса Грег Эбботт приказал аварийным бригадам подготовиться к шторму. По данным синоптиков, самый сильный дождь, вероятно, будет идти с понедельника по среду. Штормовой нагон может достигать пяти футов около перевала Сан-Луис к югу от Хьюстона.

Николас стал 14-м штормом в Атлантике в 2021 году. Ураган Ида был самым худшим в сезоне, унесшим жизни более 40 человек. Отмечается что ураган, вероятно, вызвал убытки от 20 до 30 миллиардов долларов. По более ранним оценкам, ущерб, который будет покрыт страховщиками, составляет около 18 миллиардов долларов.

Атлантический сезон ураганов начинается 1 июня и длится до конца ноября. В среднем на сезон приходится 14 штормов.