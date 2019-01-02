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Ураган на Филиппинах унес жизни 85 человек
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Филиппинах в результате наводнений и схода оползня, вызванных ураганом «Усман», погибли 85 и ранения получили 40 человек, сообщает агентство «Анадолу».
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Национальный совет Филиппин по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC), ураган бушует уже несколько дней в Бикольском регионе и регионе Восточные Висайи.
20 человек числятся пропавшими без вести.
Негативное воздействие стихии ощутили на себе почти 192 тысячи человек в регионах Биколь, Восточные Висаи, Калабарсон и Мимаропа. Около 25 тысяч из них эвакуированы в безопасные районы.
В провинции Южный Камаринес в Бикольском регионе Филиппин объявлен режим ЧП.
По официальным данным, ураган нанес сельскому хозяйству Филиппин ущерб на шесть миллионов долларов.
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