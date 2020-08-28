Ураган «Лаура» вызвал утечку на химическом заводе в штате Луизиана

ЛУИЗИАНА. КАЗИНФОРМ - Утечка хлора произошла на химическом заводе в Луизиане, США в результате урагана «Лаура», обрушившегося на побережье Мексиканского залива в США в четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Independent.

В связи с утечкой высокотоксичного хлора на химическом заводе в штате Луизиана жителям рекомендовали оставаться в домах, закрыв окна и двери, а также выключив кондиционеры. На месте утечки на заводе работают сотрудники государственной полиции.

Утечка произошла на предприятии по производству химических элементов BioLab в городе Уэстлейк в западной части штата Луизиана, США.

Метеоролог канала Fox Брэд Соудер в своем твиттере назвал ситуацию «очень опасной».

На видео в социальных сетях можно увидеть облако, висящее над заводом. На побережье Мексиканского залива США расположены еще несколько предприятий нефтехимической отрасли.

Завод BioLab был построен в 1979 году и специализируется в производстве трихлоризоциануровой кислоты, хлорирующих гранул и иных химикатов, используемых в бытовых чистящих средствах, которые токсичны для людей и животных при попадании в организм.

Представитель KIK Custom Products - компании, которой принадлежит лаборатория BioLab, сообщил, что на одном из заводов компании до сих пор не потушен пожар. Он также заявил, что одним из приоритетов является безопасность и благополучие жителей города Лейк-Чарлз.

К месту утечки была направлена специализированная группа. К ней присоединились сотрудники службы быстрого реагирования, местного управления и природоохранных учреждений.

Ураган «Лаура» ослаб до тропического шторма с устойчивым ветром со скоростью 70 миль в час. Стихия обрушилась на побережье Мексиканского залива в США рано утром в четверг и вызвала бушующие ветра со скоростью 150 миль в час.