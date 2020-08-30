Ураган «Лаура» ударил по штату Луизиана: число жертв растет

ЛУИЗИАНА. КАЗИНФОРМ - Жертв от урагана «Лаура», который в четверг обрушился на штат Луизиана, оказалось больше, чем сообщалось ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

По меньшей мере 14 человек погибли в результате разгула стихии.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс подтвердил, что не менее 10 человек погибли у него в штате, половина из них - от угарного газа, производимого портативными генераторами. Четыре человека погибли от обрушения деревьев на их дома, еще один мужчина утонул после того, как его лодка перевернулась.

Зародившийся над Карибским морем ураган «Лора» в четверг обрушился на юго-западную часть американского штата Луизиана. Ветер, скорость которого достигала 150 км в час, вызвал значительные повреждения, более 500 тыс. домов остались без электричества, на местном химическом заводе начался пожар.

Был штормовой вал или не был?

Еще до прихода урагана власти предупреждали население о нагонной океанской волне высотой от трех до шести метров, которая могла вызвать смертельно опасные наводнения на 60-70 км вглубь материка.

В пятницу местные СМИ сообщали, что волна так и не возникла, а власти нагнали в связи с этим слишком большую панику. Однако позднее стало известно, что штормовой удар, отклонился от курса в самый последний момент и пришелся в 15 милях (24 км) восточнее того места, где изначально его ожидали синоптики.

По словам главы штормового отдела Национального ураганного центра (NHC)Джейми Роми, это, вероятнее всего, спасло городок Лейк-Чарльз.

Полученные в пятницу данные от Инженерного корпуса вооруженных сил подтверждают, что вал ударил в 15 милях восточнее и был высотой от 4 до 6 метров, сказал Роми, пообещав позднее распространить конкретные цифры.

Он также отметил важность подобных предупреждений, поскольку еще десять лет назад половина всех смертей от ураганов происходила именно из-за приливных волн огромной силы. Сегодня эта цифра приближается к 4% - в основном, благодаря своевременному оповещению Национального ураганного центра, отметил эксперт. Эти же данные о силе штормовой волны потвердил репортерам и губернатор штата, облетевший постравдашую от урагана территорию.



По словам Эвардса, спасательные работы продолжаются. «Я боюсь, что число жертв может увеличиться. Надеюсь и молюсь, чтобы этого не случилось», - сказал он.

Как уточнил губернатор, основные повреждения нанес ветер, а не вода.



Пожар на химзаводе



Властям штата предстоит восстановить и проверить линии электропередач, дороги и мосты.

В городе Лейк-Чарльз баржа столкнулась с мостом, это произошло достаточно близко от химического завода компании Biolab, на котором в результате удара стихии произошла утечка хлора и возник пожар. Губернатор призвал местных жителей не покидать дома и не открывать окна. Местная полиция сообщает, что пожар уже локализован.

Ранее эксперты опасались, что «Лора» станет одним из самых разрушительных ураганов, уступая в новейшей истории лишь «Катрине», в 2005 году унесшей жизни 1833 человек в Нью-Орлеане. В городе Кэмерон ветер в четверг дул со скоростью 240 км/ч. «Лора» лишь немного не дотягивает до высшей пятой категории, к которой относилась «Катрина» - 254 км/ч.

Подверженная наводнению территория простирается от Галвестона до Нью-Орлеана, охватывая юго-восточный Техас, почти всю Луизиану и юго-западную часть штата Миссисипи.

В зоне на пути следования урагана живет около четырех миллионов человек. Шерифы, полиция и прочие власти утверждают, что большинство из них эвакуировались.

Пострадали Карибы

С воскресенья по среду «Лора» и возникший чуть раньше ураган «Марко» привели к гибели 24 человек на островах Карибского моря, в том числе двух детей на Гаити.

На Кубе и в Доминиканской Республике проводилась массовая эвакуация. С Ямайки поступили сообщения о затопленных дорогах и оползнях.

Ожидалось, что два урагана примерно одинаковой силы ударят по Луизиане и Техасу с интервалом в двое суток, что также стало бы беспрецедентным событием.

Но «Марко», достигший американского побережья в понедельник, к этому моменту ослабел до обычного тропического шторма.

«Лора» же, напротив, в среду лишь усилилась.

Чрезвычайное положение

Президент Дональд Трамп во вторник ввел чрезвычайное положение в Луизиане, Техасе и Пуэрто-Рико, что позволит федеральному правительству оказывать им финансовую помощь, и призвал жителей прислушаться к рекомендациям местных властей.

В среду Национальный центр по слежению за ураганами в серии твитов предупредил граждан о высокой степени риска, возможном разрушении даже крепких домов, падении деревьев и отключении воды и электричества на несколько дней или даже недель.

Утром в четверг центр выпустил призыв: «Все в укрытие!»

Эвакуация затруднялась пандемией Covid-19. Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал всех, кто может, уезжать самостоятельно и селиться в отелях и мотелях, чтобы снизить нагрузку на центры временного проживания и избежать скученности.

Распоряжения эвакуироваться были направлены 420 тысячам человек в Техасе и 200 тысячам в Луизиане.