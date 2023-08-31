Ураган «Идалия» обрушился на США: десятки тысяч жителей остались без света

ФЛОРИДА. КАЗИНФОРМ - Ураган «Идалия», квалифицированный в среду как «чрезвычайно опасный» ураган 3-й категории, обрушился на Флориду. Миллионы жителей штата эвакуировались или укрылись в убежищах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».



Авиакомпании отменили в среду более 850 рейсов, задержано около 795 рейсов. Аэропорты в Тампе, Клируотере и Таллахасси временно прекратили работу.

По прогнозам, «Идалия», пройдя над теплыми водами Мексиканского залива, вызовет разрушительные ветры и проливные дожди, которые приведут к затоплению прибрежных районов. Ожидается, что повышение уровня воды может составить до 16 футов (4,88 м).

По данным Национального центра слежения за ураганами (NHC), ураган достиг побережья Флориды в районе Биг-Бенд, расположенном примерно между Таллахасси и Гейнсвиллом, где северная часть штата образует полуостров. Ночью, приближаясь к побережью Флориды, ураган «Идалия» достиг «чрезвычайно опасной 4-й категории» по пятиступенчатой шкале ветров Саффира-Симпсона, сообщил NHC в Майами. Позже ураган перешел в 3-ю категорию с максимальными устойчивыми ветрами 125 миль/ч (201 км/ч). Любой ураган, достигший 3-й категории и выше, считается крупным ураганом.

Ожидается, что к концу четверга на побережье Мексиканского залива во Флориде, юго-восточной Джорджии и восточных районах Северной и Южной Каролины осадки могут составить от 10 до 20 см, а в отдельных районах до 30 см, предупредил Центр слежения за ураганами.

Предупреждения о штормовых нагонах, которые представляют основную опасность для жизни, касаются сотен миль береговой линии от Сарасоты до Индиан Пасс в западной части залива Апалачикола. В некоторых местах уровень воды может подняться на 12-16 футов (3,7-4,9м).

«Если штормовой нагон достигнет 16 футов, то шансы выжить будут невелики, – предупредил губернатор Флориды Рон Десантис. – Нужно будет находиться в трехэтажном здании, потому что уровень воды поднимется очень высоко».

«Идалия» переросла из тропического шторма в ураган в начале вторника, через день после того, как она обошла с запада территорию Кубы, где были повреждены жилые дома, отключено электричество и затоплены деревни, вызвав массовую эвакуацию. «Идалия» может стать четвертым крупным ураганом, обрушившимся на Флориду за последние 7 лет, после «Ирмы» в 2017 году, «Майкла» в 2018 году и «Иэна», достигшего 5-й категории, в сентябре прошлого года.

Мобилизовано около 5,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, наготове находятся от 30 до 40 тысяч работников электросетей, задачей которых станет быстрое восстановление электроснабжения после урагана. По словам губернатора, штат зарезервировал 1,1 млн галлонов бензина на случай перебоев с поставками топлива.

Ранее сообщалось, что супертайфун «Саола» надвигается на Китай. К 1 сентября он достигнет побережья южнокитайской провинции Гуандун. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.