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вчера 22:20
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Ураган «Ида» обрушился на Нью-Йорк: 15 погибших, метро затоплено
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Тропический шторм «Ида», который нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге США, накануне обрушился на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. По меньшей мере 15 человек погибли из-за вызванных им наводнений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.
Полиция сообщила о гибели шести человек в Нью-Йорке, в том числе в зоне затопления в районах Куинс и Бруклин, а также двух человек в Нью-Джерси.
Как сообщается, в Нью-Йорке люди погибли в затопленных подвалах своих домов, одно тело было извлечено из перевернувшегося автомобиля. В Нью-Джерси один человек утонул в машине, на дом другого упало дерево.
В обоих штатах введен режим чрезвычайной ситуации. О введении режима ЧС также объявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По его словам, город переживает «погодный катаклизм исторических масштабов».
Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.
В настоящее время ураган движется на север Восточного побережья США.
На фотографиях и видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видны залитые водой станции метро, дома и дороги.
Власти сообщили, что в нью-йоркском Центральном парке всего за час выпали рекордные 8 сантиметров осадков.
Полиция Нью-Йорка запретила выезжать на дороги всем машинам, кроме автомобилей экстренных служб. Пожарные сообщают о вызовах из разных районов города.
Ураган «Ида», получивший 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 30 августа обрушился на южный штат Луизиана и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль Восточного побережья США.
В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб мужчина - на его дом упало дерево.
Ожидается, что в пятницу в Луизиану прибудет президент США Джо Байден, а в четверг он выступит с обращением к нации, в котором, как сообщается, расскажет о реакции Белого дома на ущерб, нанесенный ураганом «Ида».
На встрече с губернаторами Луизианы и Миссисипи в понедельник Байден пообещал принять масштабные федеральные меры, чтобы помочь штатам оправиться от урагана.
Эксперты полагают, что глобальные климатические изменения повышают вероятность ливней и наводнений. С начала индустриальной эры, то есть за последние 200 лет, среднегодовая температура на Земле повысилась на 1,2 градуса.
Процесс будет идти и дальше, если существенно не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, предупреждают специалисты.
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