Ураган Ида надвигается на Луизиану

НОВЫЙ ОРЛЕАН. КАЗИНФОРМ - В пятницу ураган Ида обрушился на Кубу и, по прогнозам синоптиков, обрушится с разрушительной силой на этих выходных на побережье американского штата Луизиана. Отмечается, что в Новом Орлеане и по всему прибрежному региону началась эвакуация жителей, передает МИА «Казинформ со ссылкой на AP.

В пятницу ураган Ида быстро превратился из тропического шторма в ураган с максимальной скоростью ветра 128 км /ч. По прогнозам Национального центра ураганов Ида грозит превратиться в чрезвычайно опасный ураган категории 4 с максимальной скоростью ветра 225 км в час, прежде чем он обрушится на побережье Мексиканского залива вечером в воскресенье

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл распорядился об обязательной эвакуации в небольшом районе города за пределами системы дамбы. Из-за того, что шторм усилился настолько сильно за столь короткое время эвакуация жителей всего города невозможна. Обычно для выезда из города требуется использование всех полос некоторых автомагистралей.

«Город не может отдать приказ об обязательной эвакуации, потому что у нас нет времени», - сказал Кантрелл.

Городские власти заявили, что жители должны быть готовы к длительным отключениям электроэнергии, и попросили пожилых людей рассмотреть возможность эвакуации.

Ожидается, что Ида обрушится на побережье штата точно в тот день, когда ураган Катрина опустошил большую часть побережья Мексиканского залива ровно 16 лет назад.

Ураган Катрина - самый разрушительный ураган в истории США, который произошёл в конце августа 2005 года. Он унес жизни 1800 человек от центрального побережья Луизианы до границы штатов Миссисипи и Алабама. Сильный шторм обрушился на побережье, сровняв дома с землей. В Новом Орлеане обрушение дамб привело к катастрофическому наводнению. Вода затопила 80% города, многие дома были затоплены до крыш.