Ураган «Иан» настигнет Флориду с порывами ветра более 200 км в час

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ураган «Иан» принесет ураганные ветры со скоростью до 130 миль в час (более 200 км в час) и до 2 футов осадков в районе Тампы во Флориде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

Во вторник ураган «Иан» обрушился на западную часть Кубы и двинулся на север к Флориде.

«Ураган третьей категории приблизился к северному побережью Кубы в провинции Пинар-дель-Рио к середине утра во вторник, максимальная скорость устойчивого ветра составила 125 миль в час (200 км в час)», - сообщил Национальный центр ураганов США (NHC).

NHC сообщает, что во вторник «Иан» достигнет четвертой категории прежде чем приблизится к западному побережью Флориды, после того как он ударит по фермерским хозяйствам Кубы к западу от столицы Гаваны и появится над юго-восточной частью Мексиканского залива.

Кубинские СМИ сообщают, что ураган «Иан» достиг кубинской провинции Пинар-дель-Рио рано утром во вторник, что заставило местные власти отключить электричество во всей провинции с населением 850 000 человек в качестве меры предосторожности и эвакуировать 40 000 человек из прибрежных районов.

«Ожидается, что ураган «Иан» принесет ураганные ветры со скоростью до 130 миль в час (209 км/ч) и до 2 футов (0,6 метра) осадков в район Тампы во Флориде с начала среды до вечера четверга», - сообщила Национальная метеорологическая служба.

Штормовой прилив может привести к разрушительным или катастрофическим разрушениям, а некоторые районы могут оказаться непригодными для жизни в течение нескольких недель или месяцев, предупредила служба, призвав жителей переместиться в безопасные укрытия до прихода шторма.

Последний крупный ураган, обрушившийся на Тампу, был в 1921 году, когда на район Тарпон-Спрингс обрушился шторм со скоростью ветра 120 миль в час, убив восемь человек.

Ранее сообщалось, что во Флориде из-за урагана «Иан» объявили ЧП. Недавно по Пуэрто-Рико пронесся ураган «Фиона», который достиг атлантического побережья Канады.

Фото: golosameriki.com