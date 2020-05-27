Упростить визовый режим для преподавателей вузов предложил член Нацсовета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Национального совета общественного доверия Асылбек Кожахметов озвучил несколько предложений по повышению качества отечественного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы можем сделать «притечку мозгов» из Центральной Азии и Азиатского Тихоокеанского региона. Таким образом сбалансировать утечку мозгов из Казахстана. Нам надо снять бюрократический барьер, упростить визовый режим для топ-менеджеров и преподавателей вузов», - сказал Асылбек Кожахметов на третьем заседании НСОД.

Учитывая пандемию коронавируса, спикер не исключил, что это может произойти в следующем году.

«Нам нужно выделить бюджет на исходящую мобильность обучающихся. Корпоративное управление попечителей должно идти не на словах, а на деле. Советы попечителей должны возглавлять главы регионов, чтобы на вузы возложить стратегическую ответственность по содействия развития региона. В стратегическом плане Казахстана написано развитие предпринимательства до 35%. Эти 8% могут появиться среди выпускников вузов, которые, переформируй предпринимательское мышление, смогут создать свой бизнес, а не стать наёмными работниками», - отметил член НСОД.

По его словам, среди общественных лидеров Казахстана нет ни одного представители вуза.

«Вузы не играют роль в социальной стабилизации. В то время как там большие интеллектуальные ресурсы. Лидерами общественного мнения должны стать вузы», - заключил А. Кожахметов.