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Упростить уголовное производство планируют в Казахстане

29 Ноября 2022, 12:02
Упростить уголовное производство планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сенате проходит обсуждение путей законодательного обеспечения реформирования судебной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства рабочей группой при Сенате Парламента прорабатываются предложения по дальнейшему реформированию судебной системы. Очевидно, что без независимой, открытой, эффективной судебной системы невозможно добиться целей построения справедливого Казахстана. Поэтому реформированию этой сферы большое внимание уделяет Президент страны Касым-Жомарт Токаев. В основе рассматриваемых сегодня предложений лежат инициативы Верховного Суда, которые были рассмотрены и доработаны в Сенате с участием заинтересованных государственных органов», - сказал на круглом столе в Сенате спикер Палаты Маулен Ашимбаев.

Он выразил уверенность, что рабочей группе удалось подготовить важные, актуальные и сбалансированные предложения по реформированию судебной системы.

«То, что мы сегодня будем рассматривать – это лишь часть предложений по модернизации судебной системы. Так, проработаны механизмы по снижению давления силовых органов на судей и развитию состязательности в уголовном процессе. Дела об уголовных проступках предлагается выделить в отдельное упрощенное производство», - отметил спикер Сената.

«Это упростит досудебное расследование, существенно «разгрузит» следователей, прокуроров и судей. В целом представляется целесообразным развивать состязательность судебных разбирательств по отдельным категориям дел поэтапно, в течение пяти лет», - добавил М. Ашимбаев.


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