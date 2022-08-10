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Упростить требования для получения удостоверения категории D предлагают в Мининдустрии
10 Августа 2022 19:48

Упростить требования для получения удостоверения категории D предлагают в Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК Алтай Али озвучил предложение по упрощению требований для получения удостоверения категории D, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дефицит водителей городских автобусов. Одной из причин возникновения дефицита водителей являются высокие требования для получения удостоверения категории D. Упрощение получения данного документа требует внесения поправок в законы «О дорожном движении» и «Об автотранспорте». Поэтому, данный вопрос неоднократно рассматривался на уровне руководства Правительства», - сказал Алтай Али на совещании в МИИР.

Он также напомнил, что депутатами Мажилиса Парламента инициированы законодательные поправки в части сокращения для получения удостоверения категории D с 25 лет до 22 и стажа их работы по подкатегории D1 от трех лет до одного года.

«Однако, МВД, как орган, курирующий вопросы безопасности дорожного движения, не поддерживает данный вопрос. Хотя ранее их позиция была иной. В этой связи предлагаем провести совещание с представителями МВД для обсуждения данного вопроса. В настоящее время в стране порядка 387 тыс. 713 человек имеют удостоверение категории D», - отметил спикер.

«В общем количестве транспорта по категории D 63 тыс. 501, а на городских маршрутах задействовано 10 тыс. 525 единиц автобусов. Поэтому, проводится работа по обеспечению привлекательности данной сферы путем внесения норм в методики расчета тарифов, предусматривающих повышение заработной платы водителей, согласно их разряду», - добавил А. Али.


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