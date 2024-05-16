Упростить процесс выдачи лицензий на геологическое изучение недр предложил сенатор

Редкие и редкоземельные металлы играют важную роль для многих стран и спрос на них постоянно растет. По прогнозам, к 2040 году мировой спрос на них увеличится в 4 раза. Казахстан обладает значительными запасами таких металлов, с более чем пятью тысячами неразведанных месторождений, стоимость которых превышает 46 трлн долларов. Об этом заявил сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Депутат отметил, что несмотря на интерес к добыче этих металлов, отрасль сталкивается с проблемами, включая необходимость улучшения технологий и привлечения инвестиций. На сегодня Правительством разработан комплексный план развития отрасли на ближайшие годы. Однако для его успешной реализации, считает сенатор, необходимо решить ряд проблем.

- Следует принять меры по упрощению процессов выдачи лицензий на геологическое изучение недр, открыть доступ к балансовым запасам некоторых редких и редкоземельных металлов, устранить инфраструктурные проблемы, увеличить площади геологоразведочных работ, а также внедрить новые технологии, - сказал сенатор.

Депутат также предложил усилить кадровый потенциал этой отрасли путем совершенствования образовательных программ для подготовки высококвалифицированных специалистов в области геологии и горнодобывающей промышленности.