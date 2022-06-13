13 Июня 2022 11:49

Упростить процесс получения виз казахстанскими перевозчиками планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев ответил на депутатский запрос касательно предоставления льготных условий для казахстанских перевозчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщаем, что величина таможенной пошлины установлена единой для государств-участников в рамках Евразийского экономического союза. В этой связи, в целях развития международных грузовых перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан 31 марта 2022 года утвержден первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Р. Скляром план организационных мероприятий по развитию международных грузовых перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан», - сообщил Еркебулан Дауылбаев в своем ответе .

План предусматривает следующие вопросы:

- снижение коэффициентов утилизационного сбора и совершенствование его норм при импорте (приобретении) грузовых автотранспортных средств, предназначенных для международных перевозок;

- освобождение от сбора за первичную регистрацию для грузовых автотранспортных средств, предназначенных для международных перевозок;

- расширение географии перевозок грузов путем заключения межправительственных соглашений с иностранными государствами и цифровизации обмена бланками;

- внесение предложений по организации при Посольствах Республики Казахстан в иностранных государствах работы по поддержке и обеспечению загруженности казахстанских автоперевозчиков;

- проработка вопроса по организации совместных проверочных мероприятий в соответствующих аккредитованных организациях, осуществляющих выдачу Свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и усилить контроль при ввозе таких автотранспортных средств;

- организация контроля за исполнением требований разрешительной системы путем проведения совместных контрольных мероприятий в зонах таможенного контроля (ЦТО, ТЛЦ и СВХ);

- проработка вопроса исключения ограничений по ввозу топлива в Польшу в топливных баках, установленных заводом-изготовителем;

- подписание Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Армения о международном автомобильном сообщении от 2006 года в части взаимного освобождения перевозчиков-сторон от налогов, сборов и платежей, связанных с владением транспортными средствами и их использованием, за исключением использования автомобильных дорог, мостов и тоннелей на платной основе;

- проработка вопроса по увеличению уровня штрафов для иностранных перевозчиков, нарушающих разрешительную систему Республики Казахстан;

- проработка вопроса по упрощению процедуры получения виз со сроком действия до 3 лет для казахстанских водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки (сокращение сроков выдачи, исключение требований по наличию иностранного бланка разрешения).