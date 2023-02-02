Упростить процедуры организации трудовых забастовок планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенаторы в двух чтениях одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ был разработан для совершенствования законодательства страны по вопросам регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов. Поправки коснутся деятельности согласительной комиссии, уточнения роли профсоюзов в решении коллективных трудовых споров, а также условий, при которых могут быть проведены собрания или предупредительные забастовки и других соответствующих вопросов.

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов» поступил на рассмотрение Сената 26 декабря 2022 года. Инициаторами закона являются депутаты Парламента Казахстана.

Как заявила депутат Сената Ляззат Калтаева, целью закона является совершенствование законодательства Республики Казахстан по вопросам регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов.

«Основными задачами закона являются упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров. Актуальность закона очевидна. В последнее время в стране растет количество митингов и забастовок, лежащих в плоскости трудовых отношений. Большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров. В результате все они признаются незаконными, а проблемы работников не решаются. Это говорит о недостатках в работе и регулировании работы переговорных и примирительных институтов», - сказала на заседании Сената Ляззат Калтаева.

Законопроектом предусмотрены ряд изменений и дополнений в Трудовой кодекс РК и Закон РК «О профессиональных союзах». Усиление роли и повышение статуса согласительной комиссии, в том числе:

- порядок работы согласительной комиссии предлагается отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе комиссии. Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законопроектом четко оговаривается содержание соглашения;

- к числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления;

- оговариваются конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии. Решение согласительной комиссии является обязательным для работодателя, работников и лиц, ранее состоявших в трудовых отношениях.

«Упрощаются процедуры организации забастовок.

- законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней;

- решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции;

- вводится понятие часовая предупредительная забастовка, которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива;

- если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый орган.

Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, что позволит активизировать работу этого института», - пояснила сенатор.

Документ одобрен сенаторами в двух чтениях.