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Упростить процедуры госзакупок для бюджетов четвертого уровня намерены в Казахстане

Серик Сабеков
6 Апреля 2023, 18:42
Упростить процедуры госзакупок для бюджетов четвертого уровня намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для бюджетов IV уровня предусмотрены нормы по упрощению процедур государственных закупок. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков в ходе презентации в Мажилисе законопроекта «О местном самоуправлении в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предусмотрены нормы по упрощению процедур государственных закупок для IV уровня бюджета. В этой связи наши коллеги из Министерства финансов предложили урегулировать этот вопрос на уровне подзаконных актов и разработать отдельные правила осуществления государственных закупок для сельского бюджета», - сказал Бауыржан Омарбеков.

Так, предлагаются следующие виды государственных закупок:

- приобретение до 2 000 МРП из одного источника;

– на конкурсной основе-свыше 2 000 МРП;

-государственные закупки до 8 000 МРП с запросом ценовых предложений.

Ранее сообщалось, что новый орган местного самоуправления намерены создать в Казахстане.


Правительство РК   Мажилис   Миннацэкономики  
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