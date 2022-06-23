23 Июня 2022 10:05

Упростить процедуру банкротства предприятий планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дальнейшее инвестиционное развитие страны зависит от создания надлежащей среды для всех инвестиций, в особенности для ориентированных на рост производительности труда и экспорт. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой связи, проект Концепции включает план действий, содержащий 45 конкретных мероприятий системного характера, структурированные по трем основным направлениям. Первое направление – дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы, которое фокусируется на формировании прозрачной и предсказуемой инвестиционной политики», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

В рамках данного направления будет усовершенствована институциональная среда и инфраструктура для инвесторов путем совершенствования правового режима, улучшения доверия к правосудию и доступа к информации, укрепления межведомственной координации, а также создания цифровых инструментов, продвижения проектов и производителей.

«Второе направление – содействие росту инвестиционной активности частного сектора, предусматривающее создание стабильных и необременительных условий для улучшения доступа к рынкам и становления компаний», - сообщил Тимур Жаксылыков.

По его словам, мероприятия в рамках второго направления учитывают привлечение финансирования, в т.ч. партнерского, со стороны стратегических и розничных инвесторов, включая банки, фонды с государственным участием, компании квазигосударственного сектора и др., интеграцию и продвижение казахстанского фондового рынка на международные рынки капитала и привлечение внешних портфельных инвестиций, комплексное реформирование подходов в ГЧП, а также стимулирование привлечения инвестиций в проекты устойчивого развития, учитывая важность растущей тенденции применения принципов ответственного инвестирования.

Третье – раскрытие инвестиционного потенциала экономики. В этом направлении предусмотрена реализация мероприятий по упрощению процедур банкротства для ускоренного выхода несостоятельных предприятий из рынка со сменой неэффективных собственников, проведению амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны и переводу (редомициляции) казахстанских компаний из иностранных юрисдикций и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА и др.

«В целом Концепция позволит сформировать новый инвестиционный цикл и пересмотреть политику привлечения инвестиций с учетом новых трендов. В результате, будут реализованы системные меры, направленные на повышение привлекательности страны в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода», - заверил Т. Жаксылыков.