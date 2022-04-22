Упростить порядок обращения пациентов к узким специалистам планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработан проект приказа по упрощению порядка обращения граждан к узким специалистам в рамках медпомощи на амбулаторном уровне. Согласно документу, пациенты смогут обращаться к врачам без направления терапевта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Куляим Биржанова ответила на вопрос, когда люди смогут без приема у терапевта записываться к узким специалистам.

«Этот вопрос поднимали неоднократно в рамках проекта «100 дней - 100 вопросов». Очень много наших пациентов писали, обращались к нам. Сегодня разработан проект приказа. Да, там есть пункты, где пациенты могут идти, минуя врача ВОП (врач общей практики) или участкового врача, сразу к профильному специалисту по определенным показаниям. Но будет определенный перечень. Сегодня этот вопрос прорабатывается», - рассказала Куляим Биржанова корреспонденту МИА «Казинформ» после экспертной встречи на площадке СЦК.

По ее словам, на данный момент сейчас проект приказа находится в работе ведомства.

«Вопрос будет согласован с гражданским сектором, будет вывешен на интернет-портале. Я думаю, что население будет знакомиться. И мы увидим отзывы и предложения, естественно, дальше уже будем двигать проект. Сегодня этот вопрос актуальный и не остается без внимания», - отметила К. Биржанова.

Будет ли порядок относиться к государственным или частным поликлиникам, по словам спикера, станет известно после утверждения соответствующего приказа и выхода нормативно-правовой базы.