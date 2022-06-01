1 Июня 2022 13:00

Упростить механизм государственно-частного партнерства призвали в НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов считает, что механизм государственно-частного партнерства нужно упростить и расширить. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ГЧП – рабочий механизм. Другой вопрос - может быть, его нужно немного упростить. Этот механизм сработал по спортивным школам, секциям. Многие из них построены на принципах ГЧП», - сказал Раимбек Баталов во время пресс-завтрака в Нацпалате.

В качестве примера он привел казахстанские железные дороги.

«К примеру, я считаю, что в железных дорогах имеются колоссальные возможности, если говорить об инвестиционной привлекательности. Но здесь есть нюанс – железная дорога (КТЖ - прим. авт.) больше, чем на год ничего и ни с кем не подписывает. Как можно инвестировать в ж/д инфраструктуру, если, во-первых, у тебя договор всего на год. Во-вторых, если непонятная ситуация с тарифами», - сказал спикер.

«Поэтому, я считаю, что у механизма ГЧП большие возможности, его надо расширять. Но подходить к этому вопросу надо гибко, нужно все тестировать, как в бизнесе. Попробовал это – пошло, попробовал то – не пошло. Делаешь выводы, меняешь что-то», - добавил Р. Баталов.