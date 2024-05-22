Упрощенный таможенный коридор создадут члены Организации тюркских государств
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли законопроект «О ратификации Соглашения между правительствами государств — членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил министр финансов РК Мади Такиев, основная цель Соглашения — повышение эффективности таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещающихся между государствами — членами Организации тюркских государств (далее — Стороны).
В рамках Соглашения вводятся такие понятия, как «упрощенный таможенный коридор» и «торговые операторы».
Упрощенный таможенный коридор (далее –УТК) — электронная система, направленная на заблаговременный обмен информацией о перевозимых товарах, открытая для использования на добровольной основе, которая может использоваться на всех видах транспорта.
Торговые операторы — лица, предоставляющие достоверную информацию о товарах и транспортных средствах, участвующие в упрощенном коридоре и завершающие таможенное процедуры в соответствии с положениями Соглашения.
Стороны уполномочат свои таможенные органы на осуществление Соглашения.
Обмен информацией будет производиться по грузам, осуществляемым торговыми операторами, пользующимися упрощенным таможенным коридором, и на добровольной основе.
Торговым операторам в рамках УТК будут предоставлены льготы:
- приоритетный порядок таможенного оформления в пунктах пропуска;
- упрощенные таможенные формальности, где это возможно, включая отдельные полосы движения, позволяющие сократить время оформления;
- неприменение таможенного досмотра в пунктах пропуска (назначения), за исключением случаев, когда выявлен риск нарушения таможенных законодательств государств Сторон.
После вступления в силу Соглашения таможенные органы Сторон организуют и будут осуществлять пилотный проект в течение шести месяцев.
Соглашение заключается на неопределенный срок, и любая из Сторон может прекратить свое участие в Соглашении, направив письменное уведомление.