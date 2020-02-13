Упрощенный возврат НДС при экспорте предлагает МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Упрощение процедуры возврата НДС при экспорте планируется в Казахстане. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК Азамат Амрин на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях упрощения процедуры возврата налога на добавленную стоимость при экспорте предлагается предоставление права на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей: в размере 50% без проверки, 50% после проверки. При этом для крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, сохраняется упрощенный возврат НДС 70% на 30%. Применение упрощенного порядка предполагает также отмену применения Системы управления рисками и снятие мер и ответственности экспортера за финансовые нарушения третьих лиц. Также предлагается сократить общий срок возврата суммы превышения НДС со 150 календарных дней до 120», – сказал А.Амрин.

Как сообщил директор департамента, для цифровизации и упрощения процедур возврата НДС с 1 января 2019 года запущена в тестовом режиме информационная система «НДС-Blockchain», к которой подключены посредством промышленного внешнего шлюза электронного Правительства семь банков второго уровня. В ходе пилотного проекта возврат НДС был произведен с использованием контрольного счета НДС в автоматическом режиме в течение 15 дней и без проведения проверки.

Итоги пилотного применения контрольных счетов НДС по «коротким цепочкам» показали, что для дальнейшего расширения пилотного проекта среди налогоплательщиков, а также для тестирования в рамках проекта других хозяйственных операций необходимо создание полноценной информационной платформы с применением технологии «Blockchain» для обеспечения отсутствия фальсификации информации. В этой связи, в рамках цифровизации налогового администрирования в текущем году на базе контракта Всемирного банка ИС «ЭСФ» будет проведена работа по разработке модуля «НДС-Blockchain».

А. Амрин отметил, что, учитывая проводимую работу по упрощению и цифровизации возврата НДС, а также в целях предотвращения применения недобросовестными налогоплательщиками различных схем по уклонению от уплаты налогов, в Министерстве считают необходимым сохранить действующий перечень документов, необходимых для возврата НДС.