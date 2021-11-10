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Упрощенный порядок возврата НДС при экспорте товаров хотят внедрить в РК

10 Ноября 2021 11:26
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Упрощенный порядок возврата НДС при экспорте товаров хотят внедрить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить упрощенный порядок возврата НДС при экспорте товаров субъектами бизнеса. Об этом заявил депутат Мажилиса Сергей Симонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такие меры предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

«В целях исполнения поручения Президента по стимулированию экспортеров к продаже валютной выручки на внутреннем рынке, данного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года, в законопроекте предлагаются нормы по предоставлению упрощенного порядка возврата НДС в размере до 80% при экспорте товаров субъектами бизнеса, которые осуществили конвертацию иностранной валюты в тенге не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья», - сказал Сергей Симонов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что в целях исполнения поручения Президента, данного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года в законопроекте предусмотрено исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя путем замены его на минимальный расчетный показатель.

Также в целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом предлагается уведомлять налогоплательщиков физических лиц о предстоящих платежах и налоговой задолженности, в том числе через мобильные приложения банков и НАО «Правительство для граждан»:

- предоставить право с 1 января 2021 года исчислять налог на отдельные транспортные средства категории В по ставкам, установленным для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности;

- предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка. Ввести ограничение на принятие в качестве залога жилье физического лица;

- предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов);

- упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, через камеральный контроль без ликвидационной налоговой проверки;

- предоставить второй способ уплаты акциза по алкогольной продукции - в день отгрузки алкогольной продукции, при представлении обязательства о целевом использовании учетно-контрольной марки и банковской гарантии или залога имущества.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом».


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#Мажилис   #Экономика   #Налоги  
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Автор:

Серик Сабеков

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